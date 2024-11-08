İslahiye Kaymakamlığı Voleybol Takımı Türkiye ikincisi oldu

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, sporcuları makamında kabul ederek tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Kamu Spor Oyunları Erkekler Voleybol Turnuvasında, Gaziantep şampiyonu olan İslahiye Kaymakamlığı Erkekler Voleybol Takımı, Ankara'da düzenlenen turnuvada Türkiye ikincisi oldu.

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