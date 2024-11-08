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        İslahiye Kaymakamlığı Voleybol Takımı Türkiye ikincisi oldu

        Kamu Spor Oyunları Erkekler Voleybol Turnuvasında İslahiye Kaymakamlığınca oluşturulan takım, Türkiye ikincisi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 16:21 Güncelleme: 08.11.2024 - 16:21
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        İslahiye Kaymakamlığı Voleybol Takımı Türkiye ikincisi oldu
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        Kamu Spor Oyunları Erkekler Voleybol Turnuvasında İslahiye Kaymakamlığınca oluşturulan takım, Türkiye ikincisi oldu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği Kamu Spor Oyunları Erkekler Voleybol Turnuvasında, Gaziantep şampiyonu olan İslahiye Kaymakamlığı Erkekler Voleybol Takımı, Ankara'da düzenlenen turnuvada Türkiye ikincisi oldu.

        İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, sporcuları makamında kabul ederek tebrik etti.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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