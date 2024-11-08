İlçe Müftüleri Toplantısı İslahiye'de yapıldı

Kasım Ayı İlçe Müftüleri Toplantısı, Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar başkanlığında İslahiye ilçesinde yapıldı.

İslahiye Ticaret Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıda gündemde dair konular değerlendirdi.

İl Müftüsü Hazırlar, toplantı öncesi Sıdıka Tayyar Hatun Camii'ni ziyaret ederek yapılan tamirat ve tadilat işleri hakkında İlçe Müftüsü Mustafa Demir'den bilgi aldı.

Ardından Şemsettin Şehriban Köse 4-6 Yaş Kur'an Kursunu ziyaret eden Hazırlar ve beraberindekiler, hayırseverler tarafından gönderilen bot ve kitapları kursiyerlere takdim etti.