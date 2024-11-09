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        Gaziantep'te 3 bin 270 bin taklit ürün ele geçirildi

        Gaziantep'te bir depoda 3 bin 270 taklit ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 09:19 Güncelleme: 09.11.2024 - 09:19
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        Gaziantep'te 3 bin 270 bin taklit ürün ele geçirildi
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        Gaziantep'te bir depoda 3 bin 270 taklit ürün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir depoda arama gerçekleştirdi.

        Depoda 3 bin 270 taklit ürün ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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