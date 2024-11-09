Narin Güran'ın adı Gaziantep'teki parkta yaşatılacak

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir parka verildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kuzeyşehir Mahallesi'ndeki parkın açılışında, Narin Güran'ın adının yaşatılması için parkın önemli olduğunu söyledi.

Parkın hayırlı olmasını temenni eden Başarır, "Çok anlamlı bir açılıştayız. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Narinlerin yaşaması için bu parkı açtı, onun adını ölümsüzleştirdi. Bu park, hep yaşayacak, bu park Narin ve Narin gibilerin simgesi olacak. Zaten bu Gaziantep'e yakışırdı." dedi.