Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Narin Güran'ın adı Gaziantep'teki parkta yaşatılacak

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir parka verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 17:50 Güncelleme: 09.11.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin Güran'ın adı Gaziantep'teki parkta yaşatılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ismi, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir parka verildi.

        CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kuzeyşehir Mahallesi'ndeki parkın açılışında, Narin Güran'ın adının yaşatılması için parkın önemli olduğunu söyledi.

        Parkın hayırlı olmasını temenni eden Başarır, "Çok anlamlı bir açılıştayız. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Narinlerin yaşaması için bu parkı açtı, onun adını ölümsüzleştirdi. Bu park, hep yaşayacak, bu park Narin ve Narin gibilerin simgesi olacak. Zaten bu Gaziantep'e yakışırdı." dedi.

        Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz da parkın hayırlı olmasını dileyerek, "Bu parkın devamında yolun öteki tarafında bu parkın bir benzerini daha inşa ettik. Narin adına 2 park inşa ettik. Oraya çok güzel çay bahçeleri açtık. Bu parkımız çocuklarımıza armağan olsun, sizlere hayırlı olsun." diye konuştu.

        Daha sonra parkın açılışı için kurdelesi kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Gaziantep'te trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        İslahiye Kaymakamı Soylu, asırlık Fatma Tıraş'ı ziyaret etti
        İslahiye Kaymakamı Soylu, asırlık Fatma Tıraş'ı ziyaret etti
        Gaziantep'te belediye başkanlarından 10 Kasım mesajı
        Gaziantep'te belediye başkanlarından 10 Kasım mesajı
        Gaziantep Valisi Çeber'den 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü mesajı
        Gaziantep Valisi Çeber'den 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü mesajı
        SANKO'nun 120. yılında "sahre" sergisi
        SANKO'nun 120. yılında "sahre" sergisi
        Gaziantep'te 19 binden fazla deprem konutunun anahtarı teslim edildi
        Gaziantep'te 19 binden fazla deprem konutunun anahtarı teslim edildi