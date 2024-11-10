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        Gaziantep, sonbahar renklerine büründü

        Gaziantep'teki parklarda sonbahar renkleri hakim oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 12:26 Güncelleme: 10.11.2024 - 12:26
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        Gaziantep, sonbahar renklerine büründü
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        Gaziantep'teki parklarda sonbahar renkleri hakim oldu.

        Sanayisi ve ticaretinin yanı sıra özellikle son yıllarda yaptığı atılımlarla turizm pastasından daha fazla pay almaya başlayan Gaziantep'te, özellikle mesire alanlarında sonbaharın gelişiyle renk cümbüşü yaşanıyor.

        Gaziantep, sonbaharın gelmesiyle göz kamaştırıcı manzaralara ev sahipliği yapıyor. Kent merkezinde bulunan Kavaklık Parkı'nda, güz renkleri hakim oldu.

        Bazı vatandaşlar parkta spor yaparken bazı vatandaşlar da park içerisinde bulunan oturma alanlarında sohbet ederek sonbaharın tadını çıkardı.

        Vatandaşlardan Şeref Yirli, AA muhabirine, özellikle sonbaharın gelmesiyle Kavaklık Parkı'nda zaman geçirmeyi çok sevdiğini belirterek, "Bu ayda koşmayı çok seviyorum. Sonbahar, sanat diyebilirim." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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