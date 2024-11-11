Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

        Gaziantep merkezli 9 ilde dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 17:24 Güncelleme: 11.11.2024 - 17:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep merkezli 9 ilde dolandırıcılara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internet üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, çek ve doküman ele geçirildi, 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Açıklamada, şüphelilerin 6 farklı ülkeden 7 firmayı 74 milyon lira dolandırdıkları belirtildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Emniyetin paylaştığı görüntüde ekiplerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlemesi, gözaltına alınan şüphelileri araması ve şüphelilerin adliyeye götürülmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        Tablolarla 'konser ücreti' açıklaması
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Yine kasım yine hüzün!
        Yine kasım yine hüzün!
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Sabıkalı alt geçitteki faciada karar!
        Sabıkalı alt geçitteki faciada karar!
        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme
        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme
        Zirveye Osimhen damgası!
        Zirveye Osimhen damgası!
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"

        Benzer Haberler

        Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama
        Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonu: 11 tutuklama
        Gaziantep ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Gaziantep ve çevre illerde fidanlar toprakla buluşturuldu
        İslahiye'de sağlıklı yaşam için fidan dikip pedal çevirdiler
        İslahiye'de sağlıklı yaşam için fidan dikip pedal çevirdiler
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 10 ayda 1100 yavru doğdu
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 10 ayda 1100 yavru doğdu
        Gaziantep'te Karagöz-Eskisaray Caddesi yeni çehresine kavuşuyor
        Gaziantep'te Karagöz-Eskisaray Caddesi yeni çehresine kavuşuyor
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
        Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz