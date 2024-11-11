Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

Emniyetin paylaştığı görüntüde ekiplerin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlemesi, gözaltına alınan şüphelileri araması ve şüphelilerin adliyeye götürülmesi yer aldı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, çek ve doküman ele geçirildi, 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde internet üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

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