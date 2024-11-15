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        Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 08:56 Güncelleme: 15.11.2024 - 08:59
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        Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Gaziantep-Nurdağı kara yolu 26'ıncı kilometresinde, M.Y idaresindeki 06 BZ 4053 plakalı otomobil, yola çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün yaptığı manevrayla devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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