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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İstasyon Gaziantep'in açılışına katıldı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'in Türkiye'nin gurur duyduğu illerden biri olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 15:04 Güncelleme: 16.11.2024 - 15:16
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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İstasyon Gaziantep'in açılışına katıldı
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'in Türkiye'nin gurur duyduğu illerden biri olduğunu söyledi.

        Kent merkezinde yapılan ve girişimcilerin yetişeceği İstasyon Gaziantep'in açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, merkezin hayırlı olması diledi.

        Hisarcıklıoğlu, "Burada bu istasyonların harekete geçmesini sağlayanlara teşekkür ediyorum. Gaziantep girişimcilik merkezi. Türkiye'nin gurur duyduğu illerden bir tanesi Gaziantep'tir. Girişimcilerin bir araya geldiği ekosistemin olduğu bir yer. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber de İstasyon Gaziantep'te önemli işlere imza atılacağını belirtti.

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de merkezin hayırlı olmasını dileyerek katılımcılara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından merkezin açılış kurdelesi kesildi.

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