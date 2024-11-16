TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, İstasyon Gaziantep'in açılışına katıldı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'in Türkiye'nin gurur duyduğu illerden biri olduğunu söyledi.

Kent merkezinde yapılan ve girişimcilerin yetişeceği İstasyon Gaziantep'in açılışında konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, merkezin hayırlı olması diledi.

Hisarcıklıoğlu, "Burada bu istasyonların harekete geçmesini sağlayanlara teşekkür ediyorum. Gaziantep girişimcilik merkezi. Türkiye'nin gurur duyduğu illerden bir tanesi Gaziantep'tir. Girişimcilerin bir araya geldiği ekosistemin olduğu bir yer. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.