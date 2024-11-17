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        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı ara tatilde 175 bin kişiyi ağırladı

        Barındırdığı hayvan türleri ve büyüklüğü ile dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı, 9 günlük ara tatilde 175 bin kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 14:42 Güncelleme: 17.11.2024 - 15:04
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        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı ara tatilde 175 bin kişiyi ağırladı
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        Barındırdığı hayvan türleri ve büyüklüğü ile dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden biri olan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı, 9 günlük ara tatilde 175 bin kişi ziyaret etti.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesince 2001 yılında Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan Doğal Yaşam Parkı, bünyesinde 350 türden yaklaşık 7 bin 500 hayvanı barındırıyor.

        Başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden misafir ağırlayan Doğal Yaşam Parkı'nı 9 günlük ara tatilde 175 bin ziyaretçi gezdi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Doğal Yaşam Parkı'nın Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü dünyanın da dördüncü büyük hayvanat bahçesi olduğunu söyledi.

        Özsöyler, şöyle konuştu:

        "Bu ziyaretçilerin büyük çoğunluğu çevre illerden gelen ziyaretçilerimiz. Doğal Yaşam Parkı cazibe merkezi haline geldi. Herkes burayı görmek istiyor. Safari Park, Tropik Kelebek Bahçesi, filler, zürafalar ve özellikle kuşlar ve balıklar insanların çok hoşuna gidiyor. Gelen ziyaretçiler aynı zamanda Gaziantep ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Burayı gezdikten sonra çevre illerden gelen ziyaretçilerimiz şehir merkezinde de alışveriş yapıyorlar."

        Özge Orman, Hatay'ın İskenderun ilçesinden geldiklerini belirterek, "Ara tatil nedeniyle oğlumu hayvanat bahçesine getirdim. Küçük bir gezinin ardından akşam döneceğiz. Daha önce de gelmiştim ama baya gelişmiş, şehir de çok gelişmiş." dedi.

        11 yaşındaki Eyüp Eymen Kırıcı, tatilde hayvanat bahçesini gezmek istediklerini, birçok hayvanı gördüğü için mutlu olduğunu söyledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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