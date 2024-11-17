Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantepli dağcılar Amanoslarda doğa yürüyüşü yaptı

        Gaziantep Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (GADADİK) ve İslahiye Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Amanos Dağları'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 15:30 Güncelleme: 17.11.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantepli dağcılar Amanoslarda doğa yürüyüşü yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (GADADİK) ve İslahiye Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Amanos Dağları'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

        Kulüp üyeleri, 1500 rakımlı Kurtoluk Yaylası'nda sonbahar parkuru düzenleyerek kartpostallık manzaralarda yürüyüş gerçekleştirdi.

        Grup üyesi Hasan Şenocak, ağaçların sararmış ve dökülmüş yaprakların renk cümbüşü arasında yürüyüşün insanı etkilediğini belirtti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Begüm hemşirenin kahreden ölümü!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Suç makinesinden doktora saldırı!
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Bağcılar'da bulundu: 10 milyon yıllık! 'Beklenen Marmara depremine ilişkin ipuçları veriyor'
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        Gözlerinin önünde bir şeylerin uçuşması neden olur?
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        'Yenidoğan Çetesi' için yarın hesap günü!
        "Başarısına engel oldu!"
        "Başarısına engel oldu!"
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        Bluesky ve Threads, X'e karşı...
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        17 yaşındaki kızla otele girerken yakalandı, yakınları polise saldırdı
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        A Ligi'ne nasıl yükseliriz?
        Ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı: "Öldürülmek istendim"
        Ev sahibi, kiracısına dehşeti yaşattı: "Öldürülmek istendim"
        İşte yeni Kainat Güzeli
        İşte yeni Kainat Güzeli
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Uçum'dan Bahçeli değerlendirmesi
        Ufukta ayrılıklar var
        Ufukta ayrılıklar var
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        DSÖ uyarmıştı! Tüberküloz vakaları çocuklarda da arttı
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        "A Ligi'ni hak ediyorlar"
        İsyan ettiler
        İsyan ettiler
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Mustafa Acar
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        Her gün kullandığınız bu kelimeler aslında Fransızca!
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        En iyi 10 bilimkurgu animasyonu
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler
        Icardi'nin kardeşinden sert sözler

        Benzer Haberler

        İslahiye'de Huzurlu Yaylası'na baz istasyonu kuruldu
        İslahiye'de Huzurlu Yaylası'na baz istasyonu kuruldu
        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı ara tatilde 175 bin kişiyi ağırladı
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı ara tatilde 175 bin kişiyi ağırladı
        Amanos Dağları'nda sonbahar güzelliği
        Amanos Dağları'nda sonbahar güzelliği
        Anız yakarken alevlerin arasında kalan çiftçi öldü
        Anız yakarken alevlerin arasında kalan çiftçi öldü
        Anız yakarken alevlerin kalan çiftçi öldü
        Anız yakarken alevlerin kalan çiftçi öldü