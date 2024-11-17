Gaziantepli dağcılar Amanoslarda doğa yürüyüşü yaptı

Gaziantep Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü (GADADİK) ve İslahiye Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Amanos Dağları'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

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