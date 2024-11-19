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        Araban Kaymakamlığı, üniversite öğrencilerine 7 bin 500 lira destek verdi

        Araban Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin lisans öğrencisi çocuklarına 7 bin 500 lira eğitim yardımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:04 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:04
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        Araban Kaymakamlığı, üniversite öğrencilerine 7 bin 500 lira destek verdi
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        Araban Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi ailelerin lisans öğrencisi çocuklarına 7 bin 500 lira eğitim yardımda bulundu.

        Kaymakam Özgür İşçimen, yaptığı açıklamada, öğrencilerin e-devlet üzerinden başvuru yaptığını ve ödemelerin yapıldığını söyledi.

        İhtiyaç sahibi ailelere desteklerin devam ettiğini aktaran İşçimen, şunları kaydetti:

        "Vakfımızın imkanları ölçüsünde maddi desteğe ihtiyacı olan ihtiyaç sahibi ailelerimizin üniversite öğrencisi çocuklarına eğitim desteklerimizi sürdürüyoruz. İmkanlarımızı eğitim ve öğretim için seferber ediyoruz. Yeter ki öğrencilerimiz devletine, milletine faydalı bireyler olsunlar. İhtiyaç sahibi ailelerimizin üniversite okuyan ve maddi sıkıntı çeken öğrencilerimize vakfımızın imkanları ölçüsünde bugüne kadar hep destek olduk ve olmaya da devam edeceğiz."

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