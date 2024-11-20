Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Galdes, Nurdağı'nı ziyaret etti

Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes, 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ziyarette bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Galdes ve beraberindeki heyet, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ile Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ı makamlarında ziyaret ederek bir süre görüştü.