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        Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Galdes, Nurdağı'nı ziyaret etti

        Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes, 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:12 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:42
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        Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Galdes, Nurdağı'nı ziyaret etti
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        Malta Sosyal ve Ekonomik Barınma Bakanı Roderick Galdes, 6 Şubat 2023'teki depremlerde zarar gören Gaziantep'in Nurdağı ilçesine ziyarette bulundu.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Galdes ve beraberindeki heyet, Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas ile Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır'ı makamlarında ziyaret ederek bir süre görüştü.

        Daha sonra Aslanlı İlkokulu'nu ziyaret eden Bakan Galdes ve beraberindeki heyet, burada öğrencilerle yakından ilgilendi.

        Galdes ve heyeti esnaf ziyaretinin ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan afet konutlarını gezdi.

        Programlara Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik, Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Feray Yılmaz ve AFAD İl Müdürü Mahmut Coşkun eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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