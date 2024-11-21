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        Görme engelli okul müdürü çocukların neşesiyle dünyasını aydınlatıyor

        KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'te karşılaştığı tüm zorluklara rağmen sevdiği meslekten vazgeçmeyen görme engelli öğretmen Mehmet Yıldız, müdür olarak görev yaptığı anaokulunda, azmiyle çocukların geleceğine yön vermeye çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:23 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:23
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        Görme engelli okul müdürü çocukların neşesiyle dünyasını aydınlatıyor
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        KEMAL KARAGÖZ - Gaziantep'te karşılaştığı tüm zorluklara rağmen sevdiği meslekten vazgeçmeyen görme engelli öğretmen Mehmet Yıldız, müdür olarak görev yaptığı anaokulunda, azmiyle çocukların geleceğine yön vermeye çalışıyor.

        Merkez Şehitkamil ilçesindeki Tülay Yıldırım Anaokulu'nda yaklaşık 2,5 yıldır müdürlük yapan Mehmet Yıldız, ilkokulu görme engelliler okulunda tamamladı.

        İzmir'de başarılı bir lise dönemi geçiren Yıldız, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun olduktan sonra Gaziantep Üniversitesi'nde de yüksek lisansını tamamladı. 23 yıldır çeşitli okullarda öğretmenlik yapan Yıldız, sınıflara girip minik çocuklarla oyunlar oynuyor.

        Yıldız, AA muhabirine, yüzde 40 görme engelli olarak dünyaya geldiğini ancak bu durumun kendisi 3 yaşındayken belirlenebildiğini, katarakt ve göz tansiyonu ameliyatı sonrasında görme yetisini tamamen kaybettiğini söyledi.

        Eğitim hayatına GAP Görme Engelliler Okulu’nda başladığını ve bu sürecin hem kendisi hem de ailesi için kolay olmadığını anlatan Yıldız, "Eğitimimi çeşitli illerde tamamladım. Zoru başardığım için mutluyum. Asla ama asla pes etmedim. Azimli olduğun sürece başaramayacağın hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Okumayı çok istiyordum. Ailemin desteğiyle okudum. İstediğim de çok şükür oldu." dedi.

        Yıldız, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nü bitirdikten sonra insan psikolojisi ve iletişim üzerine yüksek lisans yaptığını belirterek, "Yaklaşık 23 yıldır eğitimciyim. 2017'den beri de okul müdürü olarak görev yapıyorum. Son 2,5 yıldır da aynı okuldayım. Çocukları geleceğe hazırlamak için var gücümle çalışıyorum." diye konuştu.

        Çocuklarlı hayata hazırlamanın çok güzel bir duygu olduğunu belirten Yıldız, görme engelli olmanın insanlara hizmet etmek için engel teşkil etmediğini ifade etti. Yıldız, şunları kaydetti:

        "Çocuklardaki o ışık, heyecan ve o pırıltıyı hissediyorum. Bununla da gurur duyuyorum. Gerçekten çocukların öğrenme isteği hayata bağlanmamı sağlıyor. Ben de bir okul müdürü olarak mutluluk duyuyorum. İyi ki çocuklar var, iyi ki onlarla beraberim."

        - Veliler duacı

        Tülay Yıldırım Anaokulu velilerinden Esra Yıldırım, çocuğunu her gün okula getirip götürdüğünü dile getirerek, "Müdürümüz görme engelli olmasına rağmen her gün çocukların sınıfına girip onlarla ilgileniyor. Çok güler yüzlü birisi. Çocuklarla ilgilenmesi ayrıca hoşumuza gidiyor. Çocuklarımızın yoluna ışık oluyor. Biz çok memnunuz." dedi.

        Anne Fatma Erşahin, okul müdürü Mehmet Yıldız ile gurur duyduklarını vurgulayarak, "Hiçbir engel başarıya asla engel değildir. Bunun da örneğini müdürümüzde görüyoruz. Müdür Yıldız'ın çocuklara olan ilgisi, sevgisi onlarla birlikte oyun oynaması ve etkinliklere katılması bunlar gayet güzel şeyler. Veli olarak bizi de mutlu ediyor. Çocuklarımızın okula severek geliyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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