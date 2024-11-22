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        Gaziantep'te karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde karısını tabancayla öldüren koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 13:44 Güncelleme: 22.11.2024 - 13:44
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        Gaziantep'te karısını öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde karısını tabancayla öldüren koca, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Eyüp Turan Karabağ, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul yakınları ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

        Sanık Eyüp Turan Karabağ, eşini öldürmek istemediğini ve pişman olduğunu söyledi.

        Mahkeme heyeti daha sonra olay sırasında evde bulunan çocukların pedagog eşliğinde alınan ifadesini dinledi.

        Taraf avukatlarını dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Eyüp Turan Karabağ'ı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, cezada indirim uygulanmadı.

        - Olay

        18 Ocak 2024'te Yeditepe Mahallesi İncetahtacı Sitesi B Blok'taki evlerinde Eyüp Turan Karabağ (34) ile eşi Bahar Karabağ (31) arasında yaşanan tartışma sonrası koca eşini tabancayla ateş ederek öldürmüş ve gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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