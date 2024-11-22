Gaziantep FK, Başakşehir maçına hazır

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve 5’e 2 pas çalışmaları ile başlayan antrenman, maçın son taktik çalışmaları ile son buldu.