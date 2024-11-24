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        Gaziantep'te atık ürünler dekoratif eşya veya aksesuara dönüşüyor

        Gaziantep'te geri dönüşüm kursunda atık ürünler, dekoratif eşya veya aksesuara dönüşüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 13:37 Güncelleme: 24.11.2024 - 14:16
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        Gaziantep'te atık ürünler dekoratif eşya veya aksesuara dönüşüyor
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        Gaziantep'te geri dönüşüm kursunda atık ürünler, dekoratif eşya veya aksesuara dönüşüyor.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursunda (GASMEK), yer alan geri dönüşüm atölyesinde kadınlar, tasarruf ve çevre bilincine dikkati çekmek için atık ürünlerden ve muhtelif ambalajdan aksesuar tasarımı yapıyor.

        GASMEK bünyesinde geri kazanılan kağıt ve ambalajlar günlük yaşamda kullanıma uygun hale getirilerek çeşitli kişisel aksesuarlar ve dekoratif eşya haline getiriliyor.

        Kursta yer alan 20 kadın, atık malzemeleri vazo, tepsi, tablo ve süs eşyası gibi ürünlere dönüştürdü.

        El sanatları öğretmeni Figen Köse, AA muhabirine, geri dönüşüm çalışarak atıkları değerlendirdiklerini, karbon ayak izlerini mümkün olduğu kadar en az indirgemeye çalıştıklarını söyledi.

        Sürdürülebilirliğe önem vererek ileri dönüşüm ve geri dönüşüm yaptıklarını ifade eden Köse, "Öğrencilerim bilinçlendikçe kendi atıklarının ne kadar fazla olduğunun farkına varıyorlar ve daha fazla özen gösterip bu yönde çalışmalara başlıyorlar. Atıklar, çam kozalağı, fıstık ve yumurta kabuğu kullanıyoruz. Eski çaydanlığı saksıya dönüştürüyoruz, tencereyi rölyef kabartma ile yapıyoruz, hiçbir şeyi atmamaya özen gösteriyoruz." diye konuştu.

        Kursiyerlerin atölyeden çok memnun olduğunu belirten Köse, "Öğrencilerim hem boş zamanlarını değerlendiriyorlar hem de bir şeyler üretiyorlar. Kendilerinin özgüveni artıyor. Gerçekten bu çok önemli, buraya ilk başlayan öğrencim ile kursun bitimindeki öğrencim arasındaki uçurumu ben gözlemleyebiliyorum. Bu fark öğretmeni çok mutlu ediyor, yaptığın işten zevk alıyorsun." dedi.

        Kursiyerlerden Arzu Sobacı ise evde kullanmayıp atık duruma gelen eşyaları burada vazo, tepsi, şeker kutusu gibi ürünlere dönüştürdüklerini belirterek, kurstan çok memnun olduğunu ifade etti.

        Kursiyerlerden Emel Öztürk de yaptıkları eserleri satarak aile bütçesine katkı sağladığını kaydetti.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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