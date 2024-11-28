GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı Fuarı 3 Aralık'ta açılıyor

36. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Saraciye, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı, 3-6 Aralık'ta Gaziantep'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) düzenlenecek.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, GSO, Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Ayakkabıcılar Odası ve Sayacılar Odası, Gaziantep Ayakkabı Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (GASİD) ve Terlik Ayakkabı ve Yan Sanayiciler Derneği (TAYSAN) tarafından gerçekleştirilecek fuarda, Suriye, Irak, İran, Rusya, Özbekistan, Cezayir, Hindistan, Dubai ve Çin'den katılımcılar yer alacak.

300 firmanın ve 1100 markanın temsil edileceği fuar, Adana, Çankırı, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Osmaniye, Samsun ve Çorum'dan gelen ziyaretçileri ağırlayacak. Fuarda, erkek, kadın, çocuk, spor, iş, emniyet ve askeri ayakkabılar, terlik ve saraciye ürünleri, ayakkabı yan sanayi üreticilerinin ürettiği taban, aksesuar, tekstil ve kimyevi maddeler, deri ve suni deri ürünleri, ayakkabı makinesi üretimleri ve toptancıların ürünleri sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep'in ayakkabı sektöründe lider şehirler arasında yer aldığını belirtti. Ünverdi, sektörün daha da gelişmesi için çaba sarf ettiklerini aktararak, şunları kaydetti: "Fuarlarımızdaki etkileşimle markalaşma, tasarım, ürün geliştirme konularında daha hızlı mesafe kat edeceğimize inanıyoruz. Yürüttüğümüz proje ve faaliyetlerle sektörü hak ettiği imkanlara kavuşturmak istiyoruz. Bu doğrultuda, geleneksel hale gelen GAPSHOES Fuarı'mızın 36'ncısını düzenlemekten de büyük mutluluk duyuyoruz."