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        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 16:46 Güncelleme: 28.11.2024 - 16:54
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        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, geniş alanda yapılan çift kale maçla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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