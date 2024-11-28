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        Gaziantep'te nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi, öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Gaziantep merkez Şehitkamil ilçesinde nefes borusuna yiyecek takılan ilkokul öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 18:26 Güncelleme: 28.11.2024 - 18:26
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        Gaziantep'te nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi, öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Gaziantep merkez Şehitkamil ilçesinde nefes borusuna yiyecek takılan ilkokul öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kıbrıs İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi Tayfur Berk İnci'nin teneffüste yediği yiyecek nefes borusuna kaçtı.

        İnci'nin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden sınıf arkadaşları, durumu sınıf öğretmeni Mehmet Bayazit'e bildirdi.

        Bayazit, Heimlich manevrasıyla yiyeceği çıkararak İnci'nin rahat nefes almasını sağladı.

        Öte yandan, öğretmenin öğrencisinin hayatını kurtardığı anlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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