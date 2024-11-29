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        Gazi Yarı Maratonu, 1 Aralık'ta koşulacak

        Türkiye Atletizm Federasyonu, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gazi Yarı Maratonu, 1 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 11:54 Güncelleme: 29.11.2024 - 11:54
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        Gazi Yarı Maratonu, 1 Aralık'ta koşulacak
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        Türkiye Atletizm Federasyonu, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gazi Yarı Maratonu, 1 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24 ülkeden 142, Türkiye'den ise 973 olmak üzere 1115 sporcunun katılacağı organizasyon kapsamındaki yarı maratonda atletler madalya mücadelesi verecek. Organizasyonda10 kilometrelik yol koşusu da düzenlenecek.

        1 Aralık Pazar günü 09.30'da 21 kilometrelik yarı maratonun startı verilecek, yol koşusu ise 09.45'de başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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