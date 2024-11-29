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        Gaziantep'te çıkan ev yangınında 1 kişi öldü, 2 kişi dumandan etkilendi

        Gaziantep'te çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 13:35 Güncelleme: 29.11.2024 - 13:35
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        Gaziantep'te çıkan ev yangınında 1 kişi öldü, 2 kişi dumandan etkilendi
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        Gaziantep'te çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi dumandan etkilendi.

        Şahinbey ilçesi Fırat Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Nuri Güngör ile onu kurtarmak için eve giren 2 kişi dumandan etkilendi.

        Ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Güngör, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Güngör'ü kurtarmak için eve giren ve dumandan etkilenen 2 kişi ise ambulansta tedavi edildi.

        Nuri Güngör'ün cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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