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        Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:20 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:20
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        Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışması sürüyor.

        Bu kapsamda Nurdağı'nda bir eve operasyon düzenleyen ekipler, A.D. ve B.M'yi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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