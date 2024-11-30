Gaziantep'te terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışması sürüyor.