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        Şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 11:48 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:48
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        Şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        E.D. (34) idaresindeki 07 ACP 883 plakalı hafif ticari araç Değirmencik Mahallesi'nde şarampole devrildi.

        Yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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