Şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
E.D. (34) idaresindeki 07 ACP 883 plakalı hafif ticari araç Değirmencik Mahallesi'nde şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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