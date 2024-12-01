Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayıp, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktik çalışmaları ile son buldu.
Kırmızı siyahlı ekip İstanbul'a giderek 2 Aralık Pazartesi günü oynayacağı maç öncesi kampa girecek.
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