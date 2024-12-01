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        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 14:57 Güncelleme: 01.12.2024 - 14:57
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        Gaziantep FK, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yarın yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 1 saat 10 dakika sürdü.

        Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayıp, 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktik çalışmaları ile son buldu.

        Kırmızı siyahlı ekip İstanbul'a giderek 2 Aralık Pazartesi günü oynayacağı maç öncesi kampa girecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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