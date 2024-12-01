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        Gaziantep'te kaçak 55 cep telefonu ve 60 akıllı saat ele geçirildi

        Gaziantep'te bir iş yerinde kaçak 55 cep telefonu ve 60 akıllı saat ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 18:02 Güncelleme: 01.12.2024 - 18:02
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        Gaziantep'te kaçak 55 cep telefonu ve 60 akıllı saat ele geçirildi
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        Gaziantep'te bir iş yerinde kaçak 55 cep telefonu ve 60 akıllı saat ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Şahinbey ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.

        Yapılan aramada kaçak 55 cep telefonu ve 60 akıllı saat ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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