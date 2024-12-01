Gaziantep'te kaçak 55 cep telefonu ve 60 akıllı saat ele geçirildi

Yapılan aramada kaçak 55 cep telefonu ve 60 akıllı saat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından Şahinbey ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Gaziantep'te bir iş yerinde kaçak 55 cep telefonu ve 60 akıllı saat ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

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