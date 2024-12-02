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        Gaziantep FK'den 4 futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 4 futbolcusunun sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 21:09 Güncelleme: 02.12.2024 - 21:09
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        Gaziantep FK'den 4 futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklama
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 4 futbolcusunun sağlık durumlarıyla ilgili bilgi verdi.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanda sakatlık yaşayan Mustafa Eskihellaç'ınsol alt adalesinde gerginlik, Kozlovski sol diz iç yan bağlarında yaralanma tespit edildiği ve futbolcuların tedavisine başlandığı belirtildi.

        Açıklamada ameliyat olan Saborit'in tedavi sürecinin planlandığı gibi titizlikle yürütüldüğü, sol bacak üst adalesindeki tendon yırtığı nedeniyle operasyon geçiren Bitok'un tedavisinin de planlandığı şekilde sürdüğü ve bireysel antrenmanlara devam ettiği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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