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        Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davaya devam edildi

        Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 10:45 Güncelleme: 03.12.2024 - 10:45
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        Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davaya devam edildi
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        Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Erdem Yıldız bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Duruşmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, yaşamını yitiren sporcuların aileleriyle taraf avukatları da hazır bulundu.

        Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında tutuklu sanık Ahmet Bozkurt'un yapı sahibi, müteahiti, otelin yönetim kurulu başkanı olduğunu belirterek, standartlara uygun olmayan ve etriyelerin gerektiği yapılmadığını, bina taşıyıcı sisteminin, imalat ve denetim eksiklik ve hataları ve projelerin gerektiği yapılmadığı nedenleriyle kusurlu olduğunu kaydetti.

        Bozkurt'un eşi Ulviye Bozkurt ile çocukları tutuklu sanık Mehmet Fatih Bozkurt, tutuksuz sanıklar Efe Bozkurt, Bilge Açık, Seda Zeren, Şule Özbek, otelin yönetim kurulu üyeleri ve yapı sahibi olduklarını hatırlatarak, otelde asansör için boşluk açılması, yönetmelik hükümlerine uygun statik ve betonerme proje hazırlatılmaması, yapı ruhsatı alınmadan binaya kaçak kat ilave edilmesi sebebiyle kusurlu olduklarını belirten savcı, tutuksuz sanık inşaat mühendisi Hasan Aslan'ın fenni mesul olduğunu, kusurlu malzeme kullanılması ve gerekli işlemlerin yapılmaması nedeniyle sorumluluğunun bulunduğunu, üzerine düşen dikkat ve özeni göstermediği için kusurlu olduğunu aktardı.

        Tutuklu sanık mimar Erdem Yıldız'ın fenni mesul olduğu, uzmanlık alanı olmadığı halde yapımın sağlamlığı yönünde uygun yapıldığı yönünde rapor verdiğini, kapsamlı statik ve betonarme proje hazırlamadan yapı ruhsatı alınmasını sağladığı için kusurlu olduğunu ifade eden duruşma savcısı, tutuksuz sanık inşaat mühendisi Halil Bağcı'nın fenni mesul olduğu gerekli denetimleri yapmadan ve kolonlarda donatı açısından yetersizlikler olduğu halde, sadece bodrum katları esas alınarak sağlam raporu hazırladığı gerekçesiyle kusurlu bulunduğunu ifade eden savcı, tutuksuz sanık inşaat mühendisi Mehmet Güncüoğlu, statik proje müelifi olduğu, otelin yüksekliğinin 21 metreyi aştığı, yeterli perde duvar yapılmadığı gerekçesiyle kusurlu olduğunu kaydetti.

        Tüm sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep eden savcı, vefat eden sayı göz önünde bulundurularak cezanın alt sınırdan uzaklaşılmasını istedi.

        Tutuklu sanıkların tutuklu halinin devamına karar verilmesini talep eden savcı, Yıldız, Aslan, Göncüoğlu ve Bağcı'nın mesleklerinde gerektiği özeni göstermediği gerekçesiyle meslek icralarından mahkeme heyetince belirlenecek sürede yasaklanmalarına karar verilmesi talep etti.

        Duruşma sürüyor.

        - Dava geçmişi

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel'e ilişkin otel sahibi tutuklu sanıklar Ahmet Bozkurt, oğlu Mehmet Fatih Bozkurt ve mimar Erdem Yıldız ile tutuksuz 8 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

        Sanıkların "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianamede, 1993 yılında konut olarak inşa edilen otele 2016 yılında ruhsatsız bir kat eklendiği, binada kullanılan malzemenin kalitesinin yetersiz olduğu ve yönetmeliklere uyulmadığı belirtilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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