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        "36. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı" açıldı

        Gaziantep'te 36. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı törenle açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:59 Güncelleme: 03.12.2024 - 17:02
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        "36. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı" açıldı
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        Gaziantep'te 36. GAPSHOES Uluslararası Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı törenle açıldı.

        Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Kunduracılar Odası, KOSGEB, Türkiye Umum Ayakkabıcılar Federasyonu, Gaziantep Ayakkabıcılar ve Sayacılar Odası, Gaziantep Ayakkabı Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (GASİD) ve Terlik Ayakkabı ve Yan Sanayiciler Derneği (TAYSAN) iş birliğinde düzenlenen fuar, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

        Fuarda, Suriye, Irak, İran, Rusya, Özbekistan, Cezayir, Hindistan, Dubai ve Çin'den gelen katılımcıların yanı sıra 300 firma ve 1100 marka temsil edildi.

        Adana, Çankırı, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Osmaniye, Samsun ve Çorum'dan gelen ziyaretçileri de ağırlayan fuarda, erkek, kadın, çocuk, spor, iş, emniyet ve askeri ayakkabılar, terlik ve saraciye ürünleri, ayakkabı yan sanayi üreticilerinin ürettiği taban, aksesuar, tekstil ve kimyevi maddeler, deri ve suni deri ürünleri, ayakkabı makinesi üretimleri ve toptancıların ürünleri sergilendi.

        Fuarda konuşan Vali Yardımcısı Hüseyin Kaptan, 2023 verisi itibarıyla Türkiye ayakkabı ihracatının yüzde 14'ünün Gaziantep'ten gerçekleştiğini belirterek, "Üreten istihdama katkı sağlayan bunca zorluğa darlığa rağmen üretmekten geri durmayan bütün üretici ve sanayicilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        GSO Başkanı Adnan Ünverdi ise yıllık 10 milyar dolar ihracat yapan kentten yılın 10 ayında 97 milyon 687 bin dolarlık ayakkabı ve terlik ihracatına imza atıldığını ifade etti.

        Gaziantep Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce ise ayakkabı sektöründe paydaşlarla birlikte belirledikleri 15 Uzakdoğu ülkesine e-ihracatta önemli bir artış yaşadıklarını dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Kaptan, GSO Başkanı Ünverdi ve beraberindekiler fuarın açılış kurdelesini kestikten sonra stantları ziyaret etti.

        Fuar, 6 Aralık saat 19.00'a kadar ziyaret edilebilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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