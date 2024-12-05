Gaziantep'te 112 Acil Sağlık ekipleri, bu yıl 190 binden fazla olaya müdahale etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 67 acil sağlık istasyonu ve yaklaşık 1000 personelle göreve devam eden ekipler, vatandaşlara günün 24 saati hizmet veriyor.

Kentte Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından 9 yeni acil sağlık istasyonu kuruldu.