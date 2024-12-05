Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü öldü

        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 15:22 Güncelleme: 05.12.2024 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü hayatını kaybetti.

        Merkez Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde oğlunun ikamet ettiği evin önünde silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü Salih Yazgan (68) ağır yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yazgan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirenlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Türkiye kripto para sahipliğinde dünya şampiyonu
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Peribacası yıkıldı! O anlar kamerada
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        Irak,Türkiye’den alımları durdurdu: Yumurta fiyatı düşer mi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        "Esnaftan konum vergisi" iddiası: Kimler düzenleme kapsamına girdi?
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ın derbi 11'i netleşiyor
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        Otomobil şirketleri ne kadar kazandırdı?
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        F.Bahçe'den Firmino bombası!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Balıkçıların ağına takıldı! Elleri ve ayakları bağlanmış!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Yılmaz'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Hamamda karbonmonoksit faciası! Can kayıpları var!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Icardi'nin ses kaydı sızdırıldı
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        Muhalifler Hama kent merkezine girdi
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        TIMSS 2023’te Türkiye sıralamasını yükseltti
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"

        Benzer Haberler

        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ilk organ nakli sevinci
        Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ilk organ nakli sevinci
        Taksi şoförü, silahlı saldırıda öldü
        Taksi şoförü, silahlı saldırıda öldü
        İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile GAÜN arasında iş birliği protokolü imz...
        İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile GAÜN arasında iş birliği protokolü imz...
        Karkamış Belediye Başkanı Güzel, CHP'den istifa etti:
        Karkamış Belediye Başkanı Güzel, CHP'den istifa etti:
        Karkamış Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti
        Karkamış Belediye Başkanı CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçti
        Bedensel engelli kadın, resim yeteneğini kazanca dönüştürdü
        Bedensel engelli kadın, resim yeteneğini kazanca dönüştürdü