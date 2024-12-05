Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan taksi şoförü öldü

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yazgan, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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