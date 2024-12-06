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        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 09:32 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:32
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        Gaziantep'te devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Karkamış ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, H.T. (23) idaresindeki 41 TY 602 plakalı otomobil, Alaçalı Mahallesi'nde yoldan çıkarak devrildi.

        Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin ilk müdahalesinde araçtaki 5 kişiden A.Ö. (32), T.B.T. (29) ve İ.G'nin (27) hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralı sürücü ile Y.A. (30) ise Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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