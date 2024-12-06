Gaziantep'te devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Yaralı sürücü ile Y.A. (30) ise Nizip Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

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