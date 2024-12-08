Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Ligin geride kalan bölümünde 3'er sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.

Gaziantep FK'de Çaykur Rizespor maçı öncesi savunmanın önemli oyuncuları Ertuğrul Ersoy ve Enric Saborit, orta saha oyuncuları Badou Ndiaye ile Sorescu sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 21 gole engel olamadı.

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