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        Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 08.12.2024 - 12:13
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        Gaziantep FK, yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek
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        Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

        Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'da başlayacak maçı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

        Ligde çıktığı 13 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK'nin 15 puanı bulunuyor.

        Bu maçlarda rakip fileleri 19 kez havalandıran kırmızı-siyahlı ekip, kalesinde ise 21 gole engel olamadı.

        Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları süren Stephen, Saborit ve Kozlowski yarınki maçta takımını yalnız bırakacak.

        - 4 oyuncu kart sınırında

        Gaziantep FK'de Çaykur Rizespor maçı öncesi savunmanın önemli oyuncuları Ertuğrul Ersoy ve Enric Saborit, orta saha oyuncuları Badou Ndiaye ile Sorescu sarı kart sınırında bulunuyor.

        Ligin geride kalan bölümünde 3'er sarı kartla cezalandırılan bu oyuncular, yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 16. haftadaki Corendon Alanyaspor müsabakasında görev alamayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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