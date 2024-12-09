Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emrah Ünal, Ali Can Alp
Gaziantep FK: Dioudis, Arda Kızıldağ, Bruno, MBakata, Ndiaye, Ogün Özçiçek, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Lungoyi, Halil Dervişoğlu, Okereke
Çaykur Rizespor: Grbic, Mithat Pala, Alikulov, Mocsi, Taha Şahin, Olawoyin, Hadziahmetovic, Akintola, Varesanovic, Ghezzal, Sowe
Gol: Dk. 4 Okereke (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk. 10 Ndiaye, Dk. 33 Ogün Özçiçek, Dk. 45+4 Halil Dervişoğlu (Gaziantep FK)
GAZİANTEP
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