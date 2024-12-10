Gaziantep'te Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivali başladı

Gaziantep'te Hasan Kalyoncu Üniversitesince (HKÜ) düzenlenen Altın Baklava Film Akademisi 9. Uluslararası Öğrenci Film Festivali başladı.

HKÜ Rektör Yardımcısı ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rengin Küçükerdoğan, açılış töreninde, festivalin büyük bir organizasyon olduğunu söyledi.

Katılımcılara teşekkür eden Küçükerdoğan, şöyle konuştu:

"Bu serüvende böyle bir etkinlikte arkanızda iyi bir ekip olmazsa bir şey yapamazsınız. Ekip çok önemli, ekip olalım. Sizler burada öğreneceksiniz bunları ekip olarak. Festivalimizin iki temel amacı var. Birinci amacımız, genç sinemacı adaylarını bir araya getirmek, etkileşim halinde olmalarını sağlamak ve ödüllendirerek özgüven kazandırmak. Sanatsal ifade özgürlükleri aktarmak için güçlü bir platform ortaya koymak. İkinci amacımız ise akademi olma özelliğidir. Burası sadece film yarıştığı festival değil burası bir akademi. Buradaki söyleşilerle deneyim paylaşımı yapacaksınız."