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        DASK, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 39 milyar lira hasar ödemesi yaptı

        OKAN COŞKUN - Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) teknik işleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 kente 39 milyar lira hasar ödemesi yaptıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 12:15 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:19
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        DASK, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 39 milyar lira hasar ödemesi yaptı
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        OKAN COŞKUN - Doğal Afet Sigortaları Kurumunun (DASK) teknik işleticisi Türk Reasürans Genel Müdürü Selva Eren, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen 11 kente 39 milyar lira hasar ödemesi yaptıklarını bildirdi.

        DASK Gaziantep Bölge İrtibat Ofisi'nin açılışı için kente gelen Eren, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Deprem bölgesindeki çalışmaların tamamlandığına işaret eden Eren, şunları kaydetti:

        "20 yıllık DASK tarihinde toplam 41 milyar lira hasar ödemesi yapıldı ve bunun 39 milyar lirası deprem bölgesine yapıldı. En son Malatya depreminde 33 bin dosyaya 204 milyon lira ödeme yaptık. Kahramanmaraş depreminde 628 bin hasar ihbarı aldık ve 580 bin dosyaya ödeme yapıldı. Kahramanmaraş depremini tamamına erdirdik. Ufak tefek uyuşmazlık olabiliyor, eksper gönderdiğimiz olabiliyor. Şu an Malatya depremi ile ilgileniyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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