Gaziantep'te 10. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı 18 Aralık'ta düzenlenecek

Gaziantep'te düzenlenecek "10. PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı", 18 Aralık'ta açılacak.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, GSO, Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği (PENKON) ve Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) destekleri ile Akort Fuarcılık tarafından organize edilen fuarın açılış töreni 18 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 14:00'da Ortadoğu Fuar Merkezi'nde (OFM) kent protokolünün katılımlarıyla gerçekleştirilecek.

Çocuk giyim, erkek giyim, yan sanayi, penye, tekstil, kumaş, konfeksiyon, yan sanayi üreticilerinin ve derneklerin ürünlerini sergileyeceği fuarda Gaziantepli firmaların yanı sıra İstanbul, Mersin, Kilis, Kahramanmaraş, Konya ve Adana'dan 270 marka ile 80 katılımcı firma yer alacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sektörünün ilk ve tek fuarı olma özelliğini taşıyan PENTEX Penye, Tekstil ve Teknolojileri Fuarı'nın 10'uncusunu düzenleyecek olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tekstil ve penye sektörü kent adına en önemli sektörler arasında yer aldığını ifade eden Ünverdi, "Şehrimizin üretiminde, ihracatında, ekonomisinde ve istihdam noktasında sektörümüzün önemli bir payı bulunuyor. Geniş bir üretim çeşitliğine sahip olan Gaziantep'te, diğer sektörlerimizde olduğu gibi hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe de markalaşmaya ve katma değere önem vermeli, üretim ve ihracat rakamlarımızın daha da yukarı çıkarmalıyız. Fuarımızın da bu sürece önemli katkılarının olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.