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        Gaziantep'te atık camlar kadın girişimcinin elinde dekoratif ürünlere dönüşüyor

        BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep'te yaşayan kadın girişimci Eren Dereka, atık camları yeniden şekillendirerek birbirinden güzel dekoratif ürünler yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:45
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        Gaziantep'te atık camlar kadın girişimcinin elinde dekoratif ürünlere dönüşüyor
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        BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep'te yaşayan kadın girişimci Eren Dereka, atık camları yeniden şekillendirerek birbirinden güzel dekoratif ürünler yapıyor.

        Üniversite sınavına hazırlandığı dönemde izlediği filmin seramik sahnesinden etkilenen 43 yaşındaki Eren Dereka, Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Endüstriyel Cam ve Seramik Bölümü'nü tercih etti.

        Dereka, iki yıl süren eğitiminin ardından füzyon cam atölyesinde çalışmaya başladı ve camı işlemeyi hayatının odağına koydu.

        Çeşitli atölye ve firmalarda çalıştıktan sonra iş hayatına 10 yıl ara veren girişimci Dereka, bu süreçte cam eritme fırını alarak evinin garajında hobi olarak atık camlardan dekoratif ürünler yapmaya başladı.

        Cama ilgisi zamanla tutku haline gelen ve bunu geliştirmek için girişimcilik eğitimleri alan Dereka, Kadın Girişimci Destek Merkezi'nde kendi atölyesini açarak nazar boncuğu, Türk bayrağı ve ağaç gibi dekoratif ürünler yaparak atık camları ekonomiye kazandırıyor.

        - "Cam belli aşamalarla yapılan bir ürün"

        Kadın girişimci Eren Dereka, AA muhabirine, üretim yaparken atık camları değerlendirdiğini söyledi.

        Atık camları yeniden şekillendirirken her aşamasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Dereka, "Cam, belli aşamalarla yapılan bir ürün. Kalıpları hazırladıktan sonra camları istenilen şekle ve dizayna göre ayarlıyorum. Önce camları kesiyorum, sonra belirlenen renklere göre boyamasını yapıyorum." dedi.

        Camın tüm aşamalarını tamamladıktan sonra fırınladığını anlatan Dereka, şöyle konuştu:

        "Fırınlamada yaklaşık 850 derecede camın ve boyanın birbirine işlenmesini sağlıyoruz. Bu fırınlama işlemi 24 saat sürüyor. Fırını yaktıktan sonra ertesi gün açabiliyoruz çünkü fırınlamada cama verilen tansiyon çok önemli. Cama tansiyonunu veremezsek camda patlama veya boyada yanma yaşanabiliyor. Fırınlama işleminden sonra ürünün süslemelerini yapıp satışa sunuyoruz."

        - "Biz kadınlar, her şeyi yapabiliriz"

        Dereka, camla iç içe bir hayatının olduğunu, atık camları ekonomiye kazandırmanın kendisine ayrı mutluluk verdiğini söyledi.

        İşini özveriyle yaptığını dile getiren Dereka, "Cam, benim için büyülü bir dünya haline geldi. Sıfırdan bir camdan veya atık şişeden çok farklı dekoratif eşya elde etmek, onu yaparken duyduğum heyecan, fırına koyduktan sonra ertesi gün fırından nasıl çıkacağını beklemek, büyük bir heyecanla onun olup olmadığını görmek, büyük bir sevgi ve mutlulukla dolduruyor içimi, ayrıca bir işe yaradığımı hissediyorum. Sıfırdan, olmayan bir şeyden yeni bir ürün çıkarıyorum." şeklinde konuştu.

        Kadınların isterlerse her şeyi yapabileceklerini anlatan Dereka, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Girişimci bir kadın olarak biz kadınların her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Cam kesiyorum ve cam boyuyorum. Bunu görenler, 'Kadın cam kesiyor' diye şaşırıyorlar. Biz kadınlar, her şeyi yapabiliriz ve istersek her şeyin üstesinden gelebiliriz. Her şeyi oluşturabiliriz, güzelleştirebiliriz. Evimizde nasıl her şeyi güzelleştirebiliyorsak iş hayatında da yaptığımız işlerle her şeyi güzelleştireceğimize inanıyorum.

        Bu yüzden girişimci kadın olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Diğer kadınlara da örnek olmak istiyorum. Onlar da isterlerse istedikleri her şeyi yapabilecek güce sahipler."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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