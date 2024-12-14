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        Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın serbest kaldığı iddialarına ilişkin açıklama

        GAZİANTEP'te İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, 36 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı davasında 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın serbest kaldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 16:48 Güncelleme: 14.12.2024 - 16:50
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        Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın serbest kaldığı iddialarına ilişkin açıklama
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        GAZİANTEP'te İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, 36 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı davasında 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın serbest kaldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

        Gaziantep'te 36 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı davasında 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın serbest kaldığı iddia edildi. Sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan 2 binanın yapım sorumlusu olan Ökkeş Kavak'ın asli kusurlu olduğu ve 25 Şubat 2023'te 2 dosyadan ayrı ayrı tutuklandığı belirtildi. Açıklamanın devamında, "Ökkeş Kavak'ın serbest bırakıldığına dair bilgiler doğru değildir" denildi. Açıklamada, Kavak'ın 16 yıl 3 ay hapis cezasıyla hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu kaydedildi. Ökkeş Kavak hem 36 kişinin öldüğü Emek Apartmanı davasının hem de 26 kişinin yaşamını yitirdiği Kavak Apartmanı davası sanıkları arasında yer aldı.

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