Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın serbest kaldığı iddialarına ilişkin açıklama
GAZİANTEP'te İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, 36 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı davasında 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın serbest kaldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.
GAZİANTEP'te İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, 36 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı davasında 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın serbest kaldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.
Gaziantep'te 36 kişinin hayatını kaybettiği Emek Apartmanı davasında 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Eski Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak'ın serbest kaldığı iddia edildi. Sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan 2 binanın yapım sorumlusu olan Ökkeş Kavak'ın asli kusurlu olduğu ve 25 Şubat 2023'te 2 dosyadan ayrı ayrı tutuklandığı belirtildi. Açıklamanın devamında, "Ökkeş Kavak'ın serbest bırakıldığına dair bilgiler doğru değildir" denildi. Açıklamada, Kavak'ın 16 yıl 3 ay hapis cezasıyla hükümlü olarak cezaevinde bulunduğu kaydedildi. Ökkeş Kavak hem 36 kişinin öldüğü Emek Apartmanı davasının hem de 26 kişinin yaşamını yitirdiği Kavak Apartmanı davası sanıkları arasında yer aldı.
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