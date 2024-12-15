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        Sınırda yakalanan maymun yavruları yeni yuvalarına yerleştirildi

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirilen ve Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilk bakımları yapılan 3 maymun yavrusu, yeni yuvaları Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na yerleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:20 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:20
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        Sınırda yakalanan maymun yavruları yeni yuvalarına yerleştirildi
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        ADSIZ GÜNEBAKAN - Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda ele geçirilen ve Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ilk bakımları yapılan 3 maymun yavrusu, yeni yuvaları Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na yerleştirildi.

        Yasa dışı yollarla yurda sokulmak isterken Habur Sınır Kapısı'nda kamyonetin kasasında bulunan 3 makak maymunu, Şanlıurfa'daki Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan ilk bakımlarının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürlüğü ekiplerince Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi.

        İki aylık olduğu belirlenen maymun yavruları, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakım ve korumaya alındı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, hayvanları ilk önce Hayvan Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirdiklerini belirterek, şunları söyledi:

        "Özellikle kandaki oksijen düzeyi, nabız, gözler, kulaklar gibi kontrolleri yapıldı ve aynı zamanda kan örnekleri alınarak tetkikler yapıldı. Bundan sonra hayvanları karantina kafeslerine alacağız. Biraz tedavi uyguladık. Hayvanlar tabii soğukta kaldığı için vücut ısıları düşmüş, mineral ve vitamin yetersizlikleri vardı. Birinde antibiyotiğe başladık. Şu anda genel durumları çok iyiye gidiyor. 15-20 gün karantinada kaldıktan sonra diğer hayvanların yanına koyarak ziyaretçilerle buluşturacağız."

        - Maymunların ismini ziyaretçiler koyacak

        Yavruların yaklaşık 3 aylık olduğunu ifade eden Özsöyler, "Bu yavrularımızı, doğal yaşam parkımızda dünyaya gelen yavruların yanına koyacağız, onlarla beraber yaşayacaklar çünkü bu türler sürü hayvanlarıdır, özellikle tek başına yaşayınca strese giriyorlar, beslenmiyorlar ve ölümle sonuçlanıyor. Burada, karantina kafesinden sonra birbirlerini görerek, birbirlerine temas ederek birlikte yaşayacaklar." diye konuştu.

        Özsöyler, yavru maymunlara ziyaretçilerin oylamasıyla isim vereceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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