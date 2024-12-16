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        Gaziantep FK, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı

        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Aralık Çarşamba günü 52 Orduspor FK ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 16:43 Güncelleme: 16.12.2024 - 16:43
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        Gaziantep FK, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarına başladı
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        Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 18 Aralık Çarşamba günü 52 Orduspor FK ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

        Ligde oynanan Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladıkları antrenmanı pas ve taktik organizasyonlarıyla tamamladı.

        Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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