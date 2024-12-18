Gaziantep'te bir kadının karnından 3 kilogramlık kitle çıkarıldı

Alia Alshawakh ise "6 aydan beri karın ağrılarım vardı. Şu anda gayet iyiyim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Caner hocamdan Allah razı olsun." dedi.

Genel Cerrahi Uzmanı Caner Doğan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla, genç kadının karnından 3 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Gaziantep'te oturan 20 yaşındaki yabancı uyruklu Alia Alshawakh, karın ağrısı, şişkinlik, baş dönmesi ve zayıflama gibi belirtiler üzerine 25 Aralık Devlet Hastanesine başvurdu.

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