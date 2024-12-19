GAÜN'de organ nakli semineri düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi'nde "İç Hastalıkları ve Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Perspektifinden Organ Nakli" semineri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, seminerde organ bağışını önemine dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Ovayolu, organ nakli konusunda farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Seminerde organ nakli konusunda bütün durumların ele alındığını aktaran Ovayolu, şunları kaydetti:

"Organ nakli sürecini, ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası dönemleri kapsayacak şekilde bütüncül olarak ele aldık. Kimler nakil olabilir, kimler verici olabilir, verici olma noktasında yasal düzenlemeler neler, bu boşlukları nasıl doldurabiliriz bunlara da değindik. Özellikle de, hemşireler nakil hastasına hazırlık sürecinde nasıl destek olmalı, hangi konuları ne şekilde yönetmeli tüm bunlara da değindik."