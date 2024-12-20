Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep Gümrük Laboratuvar Müdürlüğünün açılışında konuştu:

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'de ticaret, yatırım ve imarın yeniden hızlanacağını belirterek, "Bu şekilde Türkiye ile Suriye ekonomik açıdan inşallah önemli bir bütünleşmeyi birlikte gerçekleştirecek." dedi.

Bakan Bolat, 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) Gaziantep Gümrük Laboratuvar Müdürlüğünün açılışında yaptığı konuşmada, laboratuvarın ticarette çok önemli olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak ülke genelinde 158 faal gümrükle hizmet verdiklerinin altını çizen Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bolat, ihracat ve ithalat işlemlerinin çok hızlı yapılması gerektiğini, bu noktada ihracatçıları sevkiyatta, ithalatçıyı tedarikte daha fazla geciktirmemek adına laboratuvar sonuçlarına çok ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

"Gaziantep'te de 5 faal gümrüğümüz bulunmakta. Gaziantep dış ticarette fazla veren bir ilimiz. İlk 11 ay itibarıyla 9,4 milyar dolar net ihracat, 6,2 milyar dolar da ithalat yapan değerli bir ilimiz. 15,5 milyar dolarlık dış ticareti var, yıl sonuna kadar 16,5 milyar dolara ulaşmasını bekliyoruz."

Laboratuvarın 4 bin 432 metrekare kapalı alanı bulunduğunu ifade den Bolat, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'ne (GAİB) laboratuvarın yapımında sağladığı finansman desteği, OSB'ye de arsa tahsisi nedeniyle teşekkür etti.