Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:GaziantepBüyükşehir
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Hüseyin Aylak
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, M'Bakata, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Ndiaye, Kozlowski, Okereke, Maxim, Halil Dervişoğlu
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Thalisson, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Kaluzinski, Petrusenko, Van de Streek, Soner Dikmen, Djenepo, Gaich
Gol: Dk.42 Kozlowski (Gaziantep FK)
Sarı kart: Dk. 23 Petrusenko (Onvo Antalyaspor)
GAZİANTEP
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