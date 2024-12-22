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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 14:20 Güncelleme: 22.12.2024 - 14:20
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:GaziantepBüyükşehir

        Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Hüseyin Aylak

        Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, M'Bakata, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Ndiaye, Kozlowski, Okereke, Maxim, Halil Dervişoğlu

        Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Thalisson, Veysel Sarı, Mert Yılmaz, Kaluzinski, Petrusenko, Van de Streek, Soner Dikmen, Djenepo, Gaich

        Gol: Dk.42 Kozlowski (Gaziantep FK)

        Sarı kart: Dk. 23 Petrusenko (Onvo Antalyaspor)

        GAZİANTEP

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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