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        Gaziantep'te "Antep Harbi" konulu konferans düzenlendi

        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi'nde "Antep Harbi" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 16:46 Güncelleme: 25.12.2024 - 16:47
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        Gaziantep'te "Antep Harbi" konulu konferans düzenlendi
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        Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gaziantep Üniversitesi'nde "Antep Harbi" konulu konferans gerçekleştirildi.

        Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferans saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Antep savunmasının milli mücadeledeki yerinin ve öneminin anlatıldığı "Antep Harbi" konferansında Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yunus Emre Tansü öğrencilere savaş coğrafyasını ve Antep savunmasında yaşanan olayları anlattı.

        Gaziantep savunmasında bölge halkının yürüttüğü büyük direnişin önemine vurgu yapan Tansü, "Öncelikle Atatürk'ün de dediği gibi Türküm diyen her şehir, her kasaba en küçük köyüne varıncaya dek Gaziantep'i örnek almalı. Halkın hem girişimci kişiliği hem savaşçı duruşu, boyun eğmeyen duruşu ve esir olmayı reddedişi bunu da arkasına Türkiye Büyük Millet Meclisini alarak yapması çok önemlidir." dedi.

        Tansü, Gaziantep'te ilk direnişin Ankara ile organize olunarak Sivas kongrelerine katılan ve Antep delegelerinden olan Kılıç Ali ile Şahinbey'in Kilis ve Ayıntap arasındaki direnişi örgütlediğini söyleyerek, "Antep'in sadece kaderine terk edildiğini düşünmemek gerekir. Maraş'taki kolordular Urfa ve Maraş direnişinden gelen savaşçılar Antep'e direnişi kırmak için gelip burada savaşmıştır." diye konuştu.

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