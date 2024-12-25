Gaziantep FK, Ganalı golcü Boateng'i renklerine bağladı

Boateng'in kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Orobah takımında forma giyen 28 yaşındaki forvet ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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