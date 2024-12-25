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        Gaziantep FK, Ganalı golcü Boateng'i renklerine bağladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ganalı golcü Emmanuel Boateng'i kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 22:38 Güncelleme: 25.12.2024 - 23:18
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        Gaziantep FK, Ganalı golcü Boateng'i renklerine bağladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Ganalı golcü Emmanuel Boateng'i kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Orobah takımında forma giyen 28 yaşındaki forvet ile 1,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

        Boateng'in kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Emmanuel Boateng'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Yeni transferimiz Emmanuel Boateng, takımımızla antrenmanlarına başlayacak olup, transfer tescil dönemi açıldığında forma giymeye hazır olacaktır." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

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