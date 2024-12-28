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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Adıyaman Kongresi'nde konuştu:

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz bir dava hareketiyiz. Bugüne kadar AK Parti'mize, memleketimize her kim hizmet etmişse Allah onlardan razı olsun." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 15:29 Güncelleme: 28.12.2024 - 15:30
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Adıyaman Kongresi'nde konuştu:
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz bir dava hareketiyiz. Bugüne kadar AK Parti'mize, memleketimize her kim hizmet etmişse Allah onlardan razı olsun." dedi.

        Uraloğlu, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adıyaman 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        Kongrenin hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Uraloğlu, "Biz bir dava hareketiyiz. Bugüne kadar AK Parti'mize, memleketimize her kim hizmet etmişse Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

        Adıyaman'da ulaştırma adına ne lazımsa yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Uraloğlu, "Elbette sizin en zor gününüzde biz de sizin dertlerinizle dertlendik, dertlenmeye çalıştık. Adıyaman'ı ayağa kaldırıyoruz çok şükür. Bundan sonra Adıyaman çok daha iyi olacak." şeklinde konuştu.

        Adıyaman'ı bir taraftan Kahramanmaraş, Adana ve Mersin'e kadar bölünmüş yollarla bağladıklarını aktaran Uraloğlu, şunları aktardı:

        "Biz havaalanını terminal binasından tutun, sıcak asfalta bölünmüş yollara kadar birçok yol yaptık. Yıllardır beklediğiniz Adıyaman-Çelikhan yolunun ihalesini ve yer teslimini yaptık. Cumhurbaşkanımız geldiğinde Kahta'da, Kahta-Sincik-Malatya yolunun yapılmasını talep ettiniz. Kendisi de bize talimatı verdi, biz de ihalesini ve yer teslimini yaptık, hayırlı uğurlu olsun."

        AK Parti'nin dava hareketi olduğunu belirten Uraloğlu, "Bugüne sizlerin desteğiyle geldik. Cumhurbaşkanımız 'Sizin gibi dava arkadaşlarını, yol arkadaşlarını bana nasip ettiği için Rabbime ne kadar şükretsem azdır.' diyor. Biz de yarabbi bize Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider nasip ettiğin için şükrediyoruz. Dünya lideridir Cumhurbaşkanımız, sadece bizlerin değil tüm mazlum coğrafyanın da lideridir." ifadesini kullandı.

        Bakan Uraloğlu daha sonra Adıyaman Valisi Osman Varol'u ziyaret etti.

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