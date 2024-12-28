Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti Adıyaman Kongresi'nde konuştu:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz bir dava hareketiyiz. Bugüne kadar AK Parti'mize, memleketimize her kim hizmet etmişse Allah onlardan razı olsun." dedi.

Uraloğlu, Adıyaman Üniversitesi Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Adıyaman 8. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, kentte olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kongrenin hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Uraloğlu, "Biz bir dava hareketiyiz. Bugüne kadar AK Parti'mize, memleketimize her kim hizmet etmişse Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

Adıyaman'da ulaştırma adına ne lazımsa yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Uraloğlu, "Elbette sizin en zor gününüzde biz de sizin dertlerinizle dertlendik, dertlenmeye çalıştık. Adıyaman'ı ayağa kaldırıyoruz çok şükür. Bundan sonra Adıyaman çok daha iyi olacak." şeklinde konuştu.