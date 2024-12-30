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        İslahiye'de gönüllü öğretmenlerden arama kurtarma ekibi kuruldu

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, gönüllü öğretmenlerden oluşan Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 19:36 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:36
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        İslahiye'de gönüllü öğretmenlerden arama kurtarma ekibi kuruldu
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, gönüllü öğretmenlerden oluşan Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekibi kuruldu.

        Ekipteki 14 gönüllü öğretmen, AFAD Gaziantep İl Müdürlüğünde düzenlenen 6 günlük arama kurtarma eğitimine katıldı.

        Katılımcılara deprem sonrası enkazda güvenli arama yapma, ilkyardım uygulama, ekipman kullanımı ve ekip çalışması gibi konularda eğitim verildi.

        Eğitime katılan İslahiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Güven, bu eğitimlerin, sadece profesyonel ekipler için değil, bireylerin de hayat kurtarma bilinci kazanması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

        2021'in "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi üzerine AFAD ile koordineli çalışmalar yapmak üzere Milli Eğitim Bakanlığınca 81 ilde öğretmenlerden ve personellerden oluşan AKUB ekiplerinin kurulduğunu vurgulayan Güven, “Deprem riskine karşı hazırlıklı olmak hepimizin sorumluluğu. Bu tür eğitimlere katılarak siz de hayat kurtarabilirsiniz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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