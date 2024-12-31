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        Gaziantep'te yılın son nikahı kıyıldı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yılın son nikahı Vali Kemal Çeber şahitliğinde kıyıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 31.12.2024 - 16:52
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        Gaziantep'te yılın son nikahı kıyıldı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yılın son nikahı Vali Kemal Çeber şahitliğinde kıyıldı.

        Şahinbey Belediyesi Evlendirme Memurluğu'nda düzenlenen nikah töreninde, Ceren Gül Solmaz ile Caner Agul çiftinin nikahını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıydı.

        Solmaz ve Agul çiftinin nikah şahitliğini Vali Çeber ve Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı yaptı.

        Törende konuşan Vali Çeber, evlenen çifte mutluluklar dileyerek, "Her yeni ve sağlıklı bir yuva bizim için çok önemli. Dolayısıyla biz gençlerin evlenmesini çok istiyoruz. Neslimizin devamıyla övünüyoruz, gururlanıyoruz. Son zamanlarda ülkemizde evlilik oranlarında azalma, evlilik yaşlarında ileri yaşa doğru kayma ve çocuk sayısında düşme var. Bu aslında şimdi çok hissedilmese bile ülkemiz için bir risk. Onun için de biz her yeni evlenen çifte canı gönülden mutluluk diliyor ve çok çocuk istiyoruz." dedi.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediye olduklarını belirterek, 2024'ün başından bu yana 9 bin 343 nikah kıydıklarını söyledi.

        Gençlerin evlenmesinden yana olduklarını belirten Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

        "Evlenmek isteyen çiftlerimize özel kurslar açtık. Evlilik okulumuz var. Orada iletişim başta olmak üzere evlilikle ilgili önemli eğitimler verilmekte. Evlenmek isteyen tüm çiftlerimizi her anlamda destekliyoruz. Biz daha mutlu aileler daha mutlu bir toplum hedefliyoruz. Evlilik okuluna katılan çiftlerimize çamaşır makinesi hediye veriyoruz. Maddi durumu zayıf olan gençlere ise oturma gurubu başta olmak üzere maddi desteklerde bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi gençlerimiz genç yaşta evlensin. Bu yüzden çiftlerin daha erken yaşta evlilik ve erken yaşta ebeveyn olmalarını istiyoruz. Bugün evlenen çiftimize ise mutluluklar diliyoruz."

        Konuşmaların ardından Vali Çeber, evlilik cüzdanını Solmaz ve Agul çiftine vererek mutluluklar diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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