İslahiye'de yağışın ardından heyelan oluştu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, yeniden açıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, yeniden açıldı.
İlçedeki İdilli Mahallesinde yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle kırsal mahallenin yolu ulaşıma kapandı.
Belediye ekiplerin yapmış oldukları müdahalenin ardından, yol temizlenip gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra, yol yeniden trafiğe açıldı.
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